Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddiebstähle geklärt - Mieter entpuppt sich als mutmaßlicher Dieb

Aachen (ots)

Die Mitarbeiterin einer Hausverwaltung stellte gestern Mittag (07.05.2020) gegen 12 Uhr starken Brandgeruch im Hausflur eines Hauses "Am Kaninsberg" fest. Da der Mieter nicht zu Hause war, öffnete sie die Wohnungstür mit einem Zweitschlüssel. In der Wohnung fand sie zwei aus dem Haus entwendete Fahrräder. Offensichtlich hatte der mutmaßliche Täter versucht, ein Fahrradschloss mit einem Trennschleifer aufzubrechen. Daher der Brandgeruch. Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen konnten die Fahrräder wieder an die rechtmäßigen Eigentümern übergeben werden. Ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl wurde eingeleitet. (fp)

