Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte Tatverdächtige deponieren Brandsatz in RWE Stromverteilerkasten

Aachen / Kerpen-Manheim (ots)

Gestern Morgen (14.04.2020) gegen 11 Uhr stellten RWE-Mitarbeiter an einer Pumpstation in der Nähe von Alt Manheim einen aufgebrochenen Stromverteilerkasten fest und informierten die Polizei. Bislang unbekannte Tatverdächtige hatten den dortigen Schutzzaun überwunden, den Kasten aufgebrochen und in diesen mehrere Flaschen mit einer dem Anschein nach brennbaren Flüssigkeit sowie unbenutzte Grillanzünder deponiert. Die Ermittlungskommission Hambach ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell