Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Herzogenrath (ots)

Zwei leicht verletzte Pkw-Führer und Sachschaden von geschätzten 23.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagvormittag um 10.30 h auf der Bierstraße in Herzogenrath ereignete. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 37-jährige Fahrer eines Pkw Opel Astra die Bierstraße von Herzogenrath kommend in Richtung Alsdorf. In Höhe der Hausnummer 60 prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, geriet mit seinem Fahrzeug in Schräglage und stieß in diesem Zustand gegen einen entgegenkommenden Mercedes. Dadurch kippte das Fahrzeug vollends um und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden völlig zerstörten Pkw mussten abgeschleppt und auslaufende Betriebsstoffe durch die Feuerwehr gebunden werden. Da bei dem 37-järigen zudem der Verdacht des Drogenkonsums bestand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

i.A. Robens, EPHK FLD/Leitstelle

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell