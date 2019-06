Polizei Aachen

POL-AC: Landesweiter Aktionstag "Fahrrad und Pedelec"

Aachen (ots)

Pünktlich zum "Europäischen Tag des Fahrrades" hat auch die Aachener Polizei im Rahmen des landesweiten Aktionstages "Fahrrad und Pedelec" gestern (03.06.2019) verschiedene Aktionen zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden durchgeführt. An mehreren Infoständen, unter anderem am Elisenbrunnen, konnten sich Bürger in der Zeit von 07.00 bis 20.00 Uhr zur verkehrssicheren Ausstattung und Nutzung der Zweiräder informieren und ihr Können auf einem Geschicklichkeitsparcour unter Beweis stellen.

Darüber hinaus führten die Beamten auch Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Dabei wurden insgesamt 155 Zweiräder und 34 Pkw überprüft. Neben einer insgesamt überschaubaren Zahl an geringfügigen Verstößen, wie zum Beispiel die falsche Straßennutzung, mussten zehn Radfahrer wegen des Überfahrens einer roten Ampel etwas tiefer in die Tasche greifen. Bei 16 Autofahrern wurde ein Fehler beim Abbiegen geahndet.(am)

