Polizei Aachen

POL-AC: In Aachen 12 geparkte Autos zerkratzt; in Stolberg gegen Autos gesprungen; drei Tatverdächtige ermittelt

Aachen / Stolberg (ots)

Samstagmittag, in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 14 Uhr haben unbekannte Täter am Morillenhang 12 in Aachen mehrere Autos zerkratzt.

Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie die Lackierung der Autos. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise auf die Täter hat die Polizei bislang nicht.

Anders in Stolberg. Hier konnte die Polizei drei junge Burschen am späten Samstagabend festhalten. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die drei auf der Schevenhütter Straße gegen mehrere Autos sprangen und diese beschädigten. Die von ihm alarmierte Polizei konnte die drei dann auch nicht weit vom Tatort entfernt schnappen.

Die drei, die bei der Polizei als jugendliche Intensivtäter aktenkundig sind, leugneten die Tat vehement. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (pk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell