POL-AC: Drei Verletzte bei Unfall

Eschweiler (ots)

Bei einem Zusammenstoß auf der Kreuzung Kölner Straße / Weißer Weg / Lindenalle gestern Nachmittag, gegen 15:45 Uhr, wurden drei Personen verletzt.

Nach Angaben eines Zeugen und der Überprüfung der Ampelschaltung durch die Polizei hat eine 67-jährige Frau aus Langerwehe, die mit ihrem Auto auf Weißer Weg unterwegs war, an der Kreuzung die rote Ampel nicht beachtet. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 69-jährigen Autofahrers. Der war von rechts gekommen und hatte offenbar Grünlicht. Seine 67-jährige Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Aufprall des Zusammenstoßes war so stark, dass ein Pkw herumschleuderte und gegen den Ampelmast stieß. Dabei fiel die Ampelleuchte ab - genau auf ein dort vor der Ampel wartendes Auto.

Die beiden Fahrzeuge, die auf der Kreuzung zusammengestoßen waren, mussten abgeschleppt werden.

Ein Foto von der Unfallstelle ist beigefügt und kann man mit Quellenangabe "Polizei Aachen" herunterladen. (pk)

