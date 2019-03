Polizei Aachen

POL-AC: Kontrolleinsatz der Polizei - Fahrzeuge im Visier der Beamten Bilanz: Viele getunte Autos unterwegs; friedliche Stimmung

Aachen (ots)

Aachen- Am Samstag (23.3.) kontrollierten mehrere Polizistinnen und Polizisten an verschiedenen Stellen rund um das Gewerbegebiet "Grüner Weg" etliche Fahrzeuge auf der Anreise zu einer Tuning-Veranstaltung. Im Visier hatten die eingesetzten Beamten dabei hauptsächlich technisch veränderte oder nicht mehr verkehrstaugliche Fahrzeuge. Mehr als 280 Pkw nahmen die Beamten intensiv unter die Lupe. Bei acht Fahrzeugen waren die Mängel so erheblich, dass die Fahrt noch während der Polizeikontrolle endete. Diese Pkw wurden wegen "Erlöschen der Betriebserlaubnis" sichergestellt - zwei hatten so geringe Abstände zwischen Reifen und Radkasten, dass kein Finger dazwischen passte; ein Pkw hatte derart abgefahrene Reifenprofile, sodass die Karkasse sichtbar war, ein weiterer hatte auf seinen Felgen gleich gar keine Bereifung, sondern nur einen dünnen Gummibezug. In zwei Fällen waren die Autos so "tiefer gelegt", das Fahrzeugteile auf der Fahrbahn schleif-ten. Ein Fahrzeug machte mit über 115 Dezibel zu viel Krach, zugelassen waren nur 87 Dezibel, deshalb musste auch dieser Wagen stehen bleiben. Insgesamt verlief die Anreise zum Tuning-Event ruhig und die Stimmung bei den Verkehrskontrollen war bis auf wenige Ausnahmen sehr friedlich. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei Aachen schrieben zwei Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-Gesetz, neun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie 27 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Zudem händigten sie den Verkehrsteilnehmern 35 Mängelkarten aus und erhoben 40 Verwarngelder. Drei weitere Pkw-Fahrer mussten ihr Fahrzeug an der Kontrollstelle stehen lassen, weil sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen - auch sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Im Rahmen dieses Polizeieinsatzes führte die Polizei Aachen auf dem Prager Ring auch Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei 3.067 Fahrzeugen wurde die gefahrene Geschwindigkeit überprüft, es kam zu 120 Verstößen. (DZ) (Das Bild kann unter Quellenangabe rechtefrei genutzt werden.)

