Polizei Aachen

POL-AC: Bei Tochter eingebrochen; Vater vertreibt; Polizei schnappt ihn

Aachen (ots)

Die Polizei konnte in der vergangenen Nacht einen 45-jährigen Einbrecher festnahmen. Der Mann war gegen 1.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen und hatte durch die Geräusche dabei die Mieterin aufgeweckt. Die verscheuchte den Einbrecher und rief ihren in der Nähe wohnenden Vater an.

Als der kam, hielt sich der Einbrecher noch im Treppenhaus auf und versuchte offenbar, nun in eine andere Wohnung zu gelangen. Der Vater wollte den Einbrecher packen und vor die Türe setzen. Der flüchtete aber. Die nun alarmierte Polizei konnte den Eindringling nicht weit vom Tatort entfernt fest-nehmen.

Bei ihm handelt es sich um einen 45-jährigen Mann, der zurzeit ohne festen Wohnsitz in Aachen lebt. Auf seiner Flucht hatte er noch ein Fahrrad dabei. Da er keinerlei Eigentumsnachweise erbringen konnte, stellten die Beamten das Rad sicher. (pk)

