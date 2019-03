Polizei Aachen

POL-AC: Einsatzbilanz Samstag Nacht

Städteregion Aachen (ots)

Mit insgesamt 92 registrierten Einsätzen in der gesamten Städteregion verlief die Samstag Nacht aus polizeilicher Sicht eher ruhig. So wurden in der Stadt Aachen insgesamt 49 Einsätze im Nordkreis (Alsdorf, Herzogenrath, Würselen und Baesweiler) 28 Einsätze sowie im Südkreis (Stolberg, Eschweiler, Eifel) 15 Einsätze verzeichnet. Im Einzelnen sind folgende Anlassarten besonders hervorgehoben:

Körperverletzung 11 (11) Streitigkeiten 04 (13) Schlägerei 14 (02) Randalierer 05 (04) Sachbeschädigung 04 (02) Gesamt 38 (34)

Die Klammervermerke beziffern die entsprechenden Einsatzzahlen aus dem Vorjahr, jeweils im Zeitraum von 22.00 h bis 06.00 Uhr. Auffällig ist die deutliche Zunahme registrierter Schlägereien sowie die deutlich Abnahme registrierter Streitigkeiten.

FLD/Leitstelle i.a. Robens, EPHK

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell