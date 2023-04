Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannte versprühen Reizgas in Straßenbahn - Polizei sucht Geschädigte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hagenmarkt

21.04.2023, 22.50 Uhr

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Am Freitagabend fuhr die Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Heidberg. Als die Bahn an der Haltestelle 'Hagenmarkt' anhielt, haben drei junge Männer in der Straßenbahn mit einem Reizgassprühgerät hantiert und das Reizgas im Wagon verteilt.

Anschließend verließen die drei Personen die Straßenbahn verlassen und liefen zügig in unbekannte Richtung davon.

Mindestens eine junge Frau wurde durch das Reizgas verletzt, sie hatte Schmerzen und Atembeschwerden.

Die sofort alarmierte Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun nach weiteren geschädigten Personen, die sich in der Straßenbahn aufgehalten und das Reizgas eingeatmet haben oder Hinweise zu den drei jungen Männern geben können.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter 0531/476-3115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell