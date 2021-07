Polizei Braunschweig

POL-BS: Handyraub an Haltestelle

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

26.07.2021, 17:00 Uhr

Ein Jugendlicher wird aus einer Personengruppe heraus zur Übergabe seines Handys gezwungen. Hierbei fällt dies zu Boden. Beim Aufheben wird das Opfer von zwei Personen getreten.

Am Montagnachmittag kam es zu einem Raub an einer Haltestelle im Bereich der Friedrich-Wilhelm-Straße. Das jugendliche Opfer befand sich im Beisein eines Freundes an der Haltestelle, als es aus einer circa zehnköpfigen Personengruppe heraus von einem ebenfalls jugendlichen Täter zur Übergabe seines Handys gezwungen wurde. Im Rahmen der erzwungenen Übergabe ließ der Täter das Handy jedoch zu Boden fallen. Als das Opfer das Handy wieder aufheben wollte, wurde der junge Mann von dem Täter und einer weiteren Person aus der Gruppe getreten. Als die zwischenzeitlich alarmierte Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die Täter zu Fuß. Einer der Täter wurde von der Polizei gestellt. Gegen ihn und seinen noch unbekannten Mittäter wird nun wegen mehrere Delikte ermittelt. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in die Obhut seiner Eltern übergeben.

