Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrradanhänger durch Feuer zerstört - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Eichtalstraße,

09.03.2021, 18.55 Uhr

Am Dienstagabend brannte ein Fahrradanhänger neben dem Eingang zu einem Cafe. Das Feuer konnte durch Anwohner gelöscht werden.

Die Polizei wurde von der Feuerwehr über den Brand eines Fahrradanhängers in der Eichtalstraße informiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr informierten dann die Polizei, dass der Brand schon durch Anwohner gelöscht worden sei. Dass ein Cafe betroffen war, wurde der Polizei erst am nächsten Morgen bekannt. Der Tatort wurde daraufhin umgehend durch Spezialisten des Kriminaldauerdienstes und er Spurensicherung aufgenommen und dokumentiert. Eine umfangreiche Spurensuche fand ebenfalls statt. Es stellte sich heraus, dass ein Fahrradanhänger gebrannt hatte und die Flammen die Gebäudewand beschädigt hatten. Die Ermittlungen wurden durch das zuständige Fachkommissariat aufgenommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Dienstagabend ungewöhnliche Beobachtung in der Eichtalstraße gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell