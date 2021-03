Polizei Braunschweig

POL-BS: Pkw-Aufbrecher zur Tageszeit unterwegs

Braunschweig (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr bis 15.20 Uhr, wurde von einem auf dem Parkplatz Franz-Frese-Weg, in Höhe Katholischer Friedhof, abgestellten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen. Der unbekannte Täter erbeutete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mit Bargeld, Personaldokumenten und Geldkarte. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst 0531-4762516.

