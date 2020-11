Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdiebe stehlen Goldschmuck

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 07.11.2020, 11.30 Uhr

Trickdiebe verschafften sich Zugang zur Wohnung einer 83-Jährigen und entwendeten Goldschmuck.

Am Freitag klingelte eine Frau an der Wohnungstür einer Braunschweiger Seniorin. Sie gab an, dass sie vom Deutschen Roten Kreuz sei. Dieses würde aktuell alle Personen, die älter als 80 Jahre sind, auf Corona testen.

Die 83-jährige Braunschweigerin ließ die Frau in ihre Wohnung. Sie gingen gemeinsam in das Wohnzimmer. Hier sollte sie Angaben über Operationen und Krankheiten auf einen Zettel schreiben.

Nach einiger Zeit und einem Gespräch verabschiedete sich die vermeintliche DRK-Mitarbeiterin und verließ die Wohnung. Die Seniorin stellte anschließend fest, dass mehrere Schränke in den anderen Räumen offen standen.

Es fehlte Goldschmuck. Sie informierte die Polizei. Offensichtlich hatte die Täterin die Wohnungstür offen stehen lassen. Ein zweiter Täter konnte so nach Wertgegenständen suchen, während die Braunschweigerin durch das Ausfüllen des Zettels und das Gespräch abgelenkt wurde.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

- 20-30 Jahre alt - schlank - lange schwarze Haare - gepflegtes Erscheinungsbild - bunte Jacke und Leggings

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst zu wenden (0531/476-2516).

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

