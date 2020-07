Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei sucht Zeugen zu brennenden Einkaufswagen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Otto-von-Guericke-Straße 17.07.2020, 02.07 Uhr

Ein Unterstand für Einkaufswagen wurde in Brand gesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zu Freitag standen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Gartenstadt zwei gegenüberliegende Unterstände für Einkaufswagen in Brand.

Durch das Feuer wurden rund 150 Einkaufswagen sowie die Unterstände beschädigt. Auch zwei Bäume, die in unmittelbarer Nähe standen, wurden durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher des Brandes geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Polizeikommissariat Süd unter 0531/476-3515 zu melden.

