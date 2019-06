Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei Braunschweig startet Aktionstage "Sicher in den Urlaub" - Info-Mobil am 12. und 19.06.2019 auf dem Kohlmarkt

Braunschweig (ots)

12.06. und 19.06.2019, jeweils 11.00 - 18.00 Uhr Braunschweig, Kohlmarkt

In wenigen Wochen beginnt für die Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger die Urlaubszeit. Das Präventionsteam der Polizei Braunschweig möchte mit einer Kampagne Tipps und Hinweise geben, wie man Risiken minimieren und auch durch sein Verhalten im Urlaubsdomizil die eigene Sicherheit erhöhen kann.

Zu Beginn der Kampagne "Sicher in den Urlaub" steht das Polizei-Info-Mobil am 12.06. und 19.06.2019 auf dem Kohlmarkt in Braunschweig. Zwischen 11.00 und 18.00 Uhr stehen die Mitarbeiter des Präventionsteams rund um die Themen Einbruchschutz, Taschen- und Trickdiebstahl, digitale Sicherheit zu Hause und im Urlaubsort sowie Verkehrssicherheit zur Verfügung.

In den kommenden Wochen wird es weitere Aktionen geben, die sich mit dem Thema der Sicherheit in der Urlaubszeit auseinandersetzen.

