Polizei Braunschweig

POL-BS: Überfall am Freitagmorgen - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

31.05.2019, 08.45 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Zu einem Überfall auf offener Straße am Freitagmorgen sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen.

Ein 25-jähriger Mann hob zunächst Bargeld von einem Bankautomaten an einer Bankfiliale am Bürgerpark ab. Anschließend begab er sich zu Fuß auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Kennedyplatz.

In Höhe der Okerbrücke wurde der junge Mann von zwei zirka 185-195 cm großen unbekannten männlichen Personen angesprochen. Der Schlankere, der mit einer blauen Baggy-Jeans, einer schwarzen Jacke und einem schwarz-weißen Tuch bekleidet war, bedrohte ihn mit einem Messer. Er gab daraufhin sein Portemonnaie mit dem soeben abgehobenen Bargeld heraus. Der zweite etwas dickere Unbekannte, der eine blaue Jeans, ein dunkelgrünes T-Shirt und einen schwarzen Schal über dem Gesicht trug, stand zur Unterstützung dabei.

Nachdem der aktivere Täter das Bargeld aus der Geldbörse genommen hatte, verschwanden die Beiden in Richtung Bürgerpark. Die Täter erlangten so mehrere hundert Euro Bargeld.

Zur Tatzeit am Freitagmorgen herrschte an der Konrad-Adenauer-Straße der morgendliche Berufsverkehr. Daher bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die etwas zu dem Geschehen am vergangenen Freitag an der Okerbrücke sagen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

