Polizei Braunschweig

POL-BS: Wohnungseinbruch

Braunschweig (ots)

Die Urlaubsabwesenheit der Bewohner nutzen unbekannte Täter aus, um in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung "Am Queckenberg" einzubrechen. Nach dem Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Täter in die Wohnung und durchsuchten diese. Weiterhin wurde die verschlossene Schlafzimmertür aufgehebelt und von dort ein Wertgelass entwendet. Die Täter flüchteten auf dem Einstiegsweg unerkannt.

