Polizei Braunschweig

POL-BS: Carfreitag - Kontrolle von getunten Fahrzeugen

Braunschweig (ots)

19.04.2019, 10-18.00 Uhr Stadtgebiet Braunschweig und umliegende Autobahnen

Die Polizei Braunschweig führte am vergangenen Freitag tagsüber Kontrollen von getunten Kraftfahrzeugen durch. Hauptaugenmerk war die Überprüfung der Bau- und Betriebsvorschriften sowie die Echtheit von mitgeführten Dokumenten.

Insgesamt wurden 112 Fahrzeuge im Laufe des Tages kontrolliert. In acht Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Neben diversen anderen Verkehrsverstößen wie Missachtung des Rotlichtes und Handynutzung am Steuer wurden auch vier Strafanzeigen wegen unterschiedlicher Verkehrsstraftaten gefertigt.

Bereits am Mittwoch war in der Braunschweiger Innenstadt der Wagen eines 27-Jährigen sichergestellt worden, der durch eine erhebliche Geräuschentwicklung seiner Auspuffanlage aufgefallen war. Ein Gutachter stellte am darauffolgenden Tag erhebliche Sicherheitsmängel fest und legte den Wagen zwangsweise still.

Auch in den kommenden Wochen wird das Polizeikommissariat Mitte Kontrollen von derart auffälligen Kraftfahrzeugen durchführen.

