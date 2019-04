Polizei Braunschweig

POL-BS: Glückliches Ende für eine 20-Jährige Braunschweigerin

Eine vollkommen aufgelöste junge Frau erschien im Beisein ihrer Freundinnen in den Nachmittagsstunden in der Innenstadtwache von Braunschweig. Es stellte sich heraus, dass sie ihr Smartphone im Wert von 600EUR an der Kasse in einem Drogeriemarkt liegen lassen hatte. Videoaufzeichnungen des Kassenbereichs zeigten den Verbleib des Mobiltelefons: eine 24-jährige nutzte die Gelegenheit, um das Gerät einzustecken und damit das Geschäft zu verlassen. Dank dieser Videoaufzeichnungen und der markanten Bekleidung konnte die Frau 1,5h nach der Tat im Zuge von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen durch eine Streifenwagenbesatzung wiedererkannt werden. Sie wartete gerade an einer Bushaltestelle in der Siegfriedstraße. Nachdem sie von den Beamten angesprochen wurde, gab sie zu, das Handy gefunden zu haben. Eine Diebstahlabsicht bestritt sie vehement. Sie erklärte, dass sie vorgehabt habe, das Handy später als Fundsache abzugeben. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Handy konnte noch am Nachmittag an die überglückliche Eigentümerin ausgehändigt werden.

