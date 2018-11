POL-BS: Zeugen gesucht - Ladendiebe verwenden Pfefferspray gegen den Mitarbeiter

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Bugenhagenstraße 29.11.2018, 12.38 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, als die jugendlichen Täter gegen einen Mitarbeiter Pfefferspray einsetzten und flüchten konnten.

Am Donnerstagmittag wurden zwei Jugendliche durch einen Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Bugenhagenstraße dabei beobachtet, wie sie Zigaretten und ein Getränk an sich nahmen und das Geschäft verließen, ohne die Ware zu bezahlen.

Als der Mitarbeiter die beiden 15- und 17-Jährigen ansprach, antworteten sie mit Pfefferspray - sie sprühten ihm das Mittel ins Gesicht, so dass er brennende Schmerzen bekam. Durch den Einsatz des Pfeffersprays gelang den Jugendlichen zunächst die Flucht.

Nach kurzer Verfolgung konnten sie jedoch gestellt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass beide Jugendlichen der Polizei keine Unbekannten waren. Insbesondere gegen den 15-Jährigen sind schon zahlreiche Strafverfahren geführt worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 15-Jährige heute dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Wer den Vorfall vor dem Supermarkt beobachtet hat oder weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell