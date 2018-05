POL-OG: Offenburg - Gestohlen und versenkt

Offenburg (ots) - Ein Spaziergänger meldete am Dienstagvormittag einen seltsamen Fund. Gegen 11 Uhr hatte dieser im Burgerwaldsee ein Mofa entdeckt, aus dem bereits eine erkennbare Menge an Treibstoff ausgetreten war. Der daraufhin verständigte Halter, welcher noch keine Kenntnis über den Verlust seines Eigentums hatte, gab an, dass sich das Zweirad bis in die frühen Morgenstunden abgeschlossen vor dem Anwesen befunden habe. Das Fahrzeug konnte von der örtlichen Feuerwehr aus dem Wasser geborgen werden. Zudem wurden Maßnahmen gegen die Gewässerverunreinigung getroffen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu einem mutmaßlichen Dieb des Gefährts liegen bislang keine vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

