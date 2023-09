POL-BO: Fahrgast eines Linienbusses bei Gefahrenbremsung verletzt - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Einen Schwerverletzten forderte ein Unfall am Montagabend, 25. September, in Witten-Annen. Ein 20-Jähriger kam ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr im Bereich des Salinger Felds. Der 20-Jährige aus Witten war dort mit seinem Fahrrad in Richtung Dortmunder Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 4 scherte er aufgrund geparkter Lastwagen aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer ...

mehr