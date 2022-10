Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (8) verletzt - Zeugen nach Unfallflucht in Bochum gesucht

Bochum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitagmittag, 28. Oktober, in Bochum sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 8-jährige Bochumerin gegen 12.45 Uhr mit einem Tretroller auf der Galgenfeldstraße in Richtung Kemnader Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 30 kam ihr in einer Linkskurve ein Autofahrer in einem grauen Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich das Mädchen in eine Grundstückseinfahrt aus. Hierbei kam die Bochumerin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Fahrer des Pkw hielt kurz an und erkundigte sich, ob es dem Mädchen gut gehe. Nachdem dieses die Frage bejahte, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Der Autofahrer wird als etwa 35- bis 40-jähriger Mann mit kurzen, dunkelblonden Haaren und ohne Bart beschrieben. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell