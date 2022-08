Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Herne - Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps zum Einbruchsschutz

Herne (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in eine Privatwohnung in Herne-Börnig, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Mittwoch, 17. August, in dem Zeitraum zwischen 8 bis 12.15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Privatwohnung in der Schadeburgstraße in Herne. Die Einbrecher versuchten sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zu verschaffen, flüchteten aber kurz darauf aus bislang ungeklärten Gründen vor Vollendung der Tat.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Die Polizei nimmt diesen Fall nochmals als Anlass, um Tipps zu geben, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger vor Einbrechern schützen können:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Übrigens: Kostenlose Beratungen nach Terminabsprache bietet das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040 an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell