POL-BO: Möglicher Diebstahl in Herne: Wem gehört dieser Schlüsselbund?

Herne (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 10. Juli um 3.20 Uhr in Herne-Holthausen. Eine 29-jährige Hernerin befuhr mit ihrem Auto die Holthauser Straße in Richtung Oestrichstraße. In Höhe der Hausnummer 30 kam sie nach links von der Fahrbahn ab und touchierte ein geparktes Auto. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Hernerin alkoholisiert war. ...

