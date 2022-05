POL-BO: Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrer

Bochum (ots) - Erfolg für die Bochumer Polizei im Kampf gegen die Drogenkriminalität. Bei einem Schwerpunkteinsatz am gestrigen 19. Mai in Hustadt stellten die Beamten Rauschgift und Bargeld sicher. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Nach mehreren Hinweisen von Anwohnerinnen und Anwohnern über Drogenhandel im Bereich des Unicenters in Bochum-Hustadt, ...

mehr