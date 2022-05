POL-BO: Kradfahrer (53) bei Unfall schwer verletzt

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten ist am Sonntag, 15. Mai, ein 40-jähriger Rennradfahrer aus Bochum schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 40-jährige Bochumer gegen 12.30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Wetterstraße in Richtung Witten unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 73-jährige Wittenerin mit ihrem Pkw die Wetterstraße in Fahrtrichtung Wetter und beabsichtigte, nach links in die ...

mehr