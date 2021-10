Polizei Bochum

POL-BO: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet: Rollerfahrer (17) ohne Führerschein unterwegs

Witten (ots)

Wegen Kennzeichenmissbrauch und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich nun ein 17-jähriger Wittener verantworten. Er war mit seinem Roller am frühen Samstagmorgen, 30. Oktober, vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet.

Gegen 2:30 Uhr wollte eine Polizeistreife auf der Bahnhofstraße zwei Rollerfahrer kontrollieren, da keine Kennzeichen erkennbar waren. Beide Fahrer ignorierten die Anhaltesignale und fuhren mit erhöhte Geschwindigkeit in Richtung Herbeder Straße.

Die beiden Fahrer trennten sich auf Höhe der Straße "Drei Könige", die Polizeistreife folgte einem der beiden, dem 17-jährigen Wittener, weiter auf der Herbeder Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Rollerfahrer weiter in Richtung Ruhrdeich, bog rechts auf die Nachtigallbrücke ein und von dort nach links auf die Nachtigallstraße, um weiter in Richtung Ruhrstraße zu fahren. An der Straße "Am Mühlengraben" bog er ab und fuhr auf dem Ruhrdeich in Richtung Westen weiter. Auf dem Ruhrdeich versuchte er zu wenden, wo ihn die Beamten letztlich stoppten. Bei seiner Fahrt fuhr der Jugendliche über "Rot", geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn und fuhr zeitweise auf dem Gehweg.

Der Jugendliche wurde zur Wache gebracht. Er hatte die Kennzeichen abgeklebt und konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Ein Alkoholtest sowie ein Drogenvortest waren negativ.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

