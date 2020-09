Polizei Bochum

POL-BO: Bye, bye, Bulli! Die Polizei-Pressestelle verabschiedet einen langjährigen Weggefährten in den Ruhestand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum/Herne/Witten (ots)

Danke für alles, es war schön mit dir! Die Pressestelle der Polizei für Bochum, Herne und Witten stellt ihren alten Bulli außer Dienst - und verabschiedet sich von einem langjährigen Weggefährten.

17 Jahre hat der alte Knabe jetzt auf dem weiß-blauen Buckel, davon rund acht Jahre lang als fester Bestandteil der Pressestelle. Sein zufällig vom Land zugewiesenes Kennzeichen - "NRW5-1848" - war Schicksal und zugleich eine Hommage an den VfL. Sein Stammplatz im Präsidium lag im unteren Parkdeck - direkt neben dem Info-Mobil der Kriminalprävention und des Opferschutzes (KPO) und in Sichtweite zu Irmchen, dem wohl bekanntesten Smart im Ruhrgebiet. Egal ob Fußballspiel, Demo-Lage oder Vermissten-Suche: Der blau-weiße Volkswagen T4 diente auf zahlreichen Einsätzen als mobile Medienanlaufstelle - manch einem Journalisten bot er insbesondere in der kalten Jahreszeit eine warme Sitzgelegenheit und einen heißen Kaffee.

Dabei zeigte der Auto-Opa seine Talente auch in Bewegung: Der 75 PS Dieselmotor arbeitete ohne Murren, das Automatikgetriebe sorgte für entspannte Gangwechsel, die Aufhängung für tadellosen Reisekomfort. Von den Platzverhältnissen ganz zu schweigen. Einzig mit der Batterie hatte der alte Mann zuletzt ein wenig Last - doch die wurde dann vor kurzem getauscht.

Jetzt heißt es für die Pressestelle: Abschied nehmen. Der T4 geht endgültig in Pension.

Bye, bye, Bulli - die Pressestelle wünscht dir für deinen Ruhestand alles Gute!

Übrigens, noch ein kurzer Blick ins Archiv: nachfolgend die alte Pressemeldung aus dem Jahr 2012, als der Bulli seinen Dienst beim Polizeipräsidium Bochum angetreten hat (siehe Fotos):

"1848" - Bochumer Polizei zeigt Flagge für den VfL In Bochum sind zurzeit ca. 208.500 Fahrzeuge für den Straßenverkehr zugelassen. Dabei ist auf den Nummernschildern von 628 Autos die Zahl "1848" eingestanzt - eine vierstellige Nummer, die besonders bei den Fans des VfL Bochum sehr beliebt ist. Nicht selten befinden sich an oder in diesen Fahrzeugen auch Aufkleber bzw. blau-weiße Fanschals des VfL. Ähnliches ist natürlich auch in Herne und im Eneppe-Ruhr-Kreis festzustellen.

Seit einigen Wochen ist nun ein weiteres "1848-Vehikel" hinzugekommen - ein Dienstwagen des Bochumer Polizeipräsidiums! Insgesamt sind hier knapp 400 Polizeifahrzeuge auf den Straßen von Bochum, Herne und Witten unterwegs. Bei der Vergabe der Behörden-Nummernschilder, die landesweit nach dem Zufallsprinzip erfolgt, wurde das Kennzeichen "NRW 5-1848" dem VW-Bus der örtlichen Pressestelle zugeteilt.

Dessen Team, sprich "Youngster" Kristina Räß, "Kapitän" Axel Pütter, "Meister" Guido Meng, "Neuzugang" Marco Bischoff und "Urgestein" Volker Schütte, unterstützt mit ihrem blau-weißen "Mann-schaftsbus" natürlich gerne den VfL, hofft auf eine ähnlich gute Rück-runde wie im letzten Jahr und träumt schon ein wenig von der Rückkehr in die 1. Fußball-Bundesliga.

Übrigens: Nur zwei der knapp 10.000 Polizeifahrzeuge in Nordrhein-Westfalen sind mit der Nummer "1848" unterwegs, unser Bochumer und ein Pkw beim LAFP (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen). Dieses Fahrzeug hat das Kennzeichen NRW 4-1848 und wird beim Fahrsicherheitstraining in Münster eingesetzt.

Darüber hinaus wurde uns bei der Meldungsrecherche vom Bochumer Straßenverkehrsamt mitgeteilt, dass das "1848-Kennzeichen" noch 49-mal vorrätig ist - sicherlich ein wichtiger Tipp für den wahren "VfLer", der tief im Westen Flagge für seinen Verein zeigen will.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell