POL-BO: Nachtrag mit Täterbeschreibung: Nach zwei Raubdelikten in Bochumer Innenstadt - Kripo sucht Zeugen

Nach zwei Raubdelikten am vergangenen Wochenende in der Bochumer Innenstadt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen - in einem Fall gibt es nun eine Täterbeschreibung.

Drei bislang unbekannte Männer haben am Samstag (19. September), gegen 23.30 Uhr, einen 19-jährigen Bochumer auf der Arndtstraße attackiert und Bargeld gefordert. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Männer ist etwa 1,75 Meter groß und etwa 18 Jahre alt. Nach Zeugenangaben hat der "südländisch aussehende" Mann einen dünnen Oberlippen- und Kinnbart sowie dunkle Haare, an den Seiten rasiert, den Rest hochgegelt. Der Tatverdächtige sprach gebrochenes Deutsch und trug zur Tatzeit einen dünnen blauen Strickpullover und eine helle Jeans. Ein weiterer Tatverdächtiger ist etwas dicker und hat kürzere Haare. Er trug einen grauen Kapuzenpullover mit buntem Aufdruck und eine graue Hose.

Am frühen Sonntagmorgen (20. September, 3 Uhr) wurde auf dem Südring, kurz vor der Kreuzung zur Unistraße, ein weiteres Raubdelikt angezeigt. Ein unbekannter Tatverdächtiger griff einen 27-jährigen Bochumer an und flüchtete mit dessen mobilen Lautsprecher.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zu den Vorfällen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8105 (außerhalb der Dienstzeit unter der Durchwahl: -4441).

