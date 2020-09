Polizei Bochum

POL-BO: "Genau mein Fall" - Bewerbungsfrist bei der Polizei endet am 8. Oktober!

Bochum / Herne / Witten (ots)

Viele Berufsmessen und Schulveranstaltungen konnten wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Wir möchten trotzdem gerne eine Möglichkeit anbieten, sich über den Polizeiberuf zu informieren.

Dafür laden wir Interessierte zu einer Informationsveranstaltung in das Bochumer Polizeipräsidium ein.

In diesem Rahmen informieren wir über die Einstellungsvoraussetzungen zur Bewerbung, das Auswahlverfahren, die Verdienst- und Aufstiegschancen, das duale Studium und natürlich den alltäglichen Dienst.

Interesse geweckt? Dann schnell Termin sichern! Die Veranstaltung ist kostenlos.

Vorher bitte per E-Mail anmelden: personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de.

Die Bestätigungsmail, die wir als Antwort versenden, bitte am Veranstaltungstag mitbringen. Die Hygienevorschriften in Bezug auf Corona werden selbstverständlich eingehalten. Aus diesem Grund kann der Info-Tag leider nur mit einer begrenzten Personenzahl stattfinden. Bitte auch an den Mund-Nasenschutz denken!

Termine:

Samstag, 26. September 2020, 11 bis 13 Uhr

Donnerstag, 1.Oktober 2020, 17 bis 19 Uhr

Treffpunkt:

Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 35, 44797 Bochum, vor dem Haupteingang (Gebäude 1)

Möchten Sie etwas unter vier Augen besprechen oder haben noch weitere Fragen, die nicht Thema der Veranstaltung waren, bieten wir nach Absprache Beratungsgespräche an.

Der Personalwerber Thomas Kaster ist unter der Rufnummer 0234 909-1025 oder per E-Mail personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de. zu erreichen.

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

