POL-BO: Wütender Quad-Fahrer beleidigt Mutter (30) und bringt Baby zum Weinen - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Ein Quad-Fahrer hat eine Autofahrerin (30, aus Bochum) ausgebremst, wüst beleidigt und damit ihr Baby (acht Monate) zum Weinen gebracht. Jetzt wird der Mann gesucht.

Der Vorfall hat sich am Donnerstagabend, 20. August, in Bochum-Wiemelhausen ereignet. Die Autofahrerin wollte um kurz nach 18 Uhr von einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 115 auf die Markstraße in Richtung Opelring einbiegen. Unvermittelt fuhr ein Quadfahrer auf der Markstraße in Richtung Universitätsstraße an ihr vorbei, machte einen Schlenker und beschimpfte die 30-Jährige im Vorbeifahren.

Die Autofahrerin bog daraufhin auf die Markstraße ein und sah im Rückspiegel, wie der Quadfahrer wendete und mit Vollgas hinter ihr herfuhr. In Höhe der Tankstelle überholte er sie und bremste sie schließlich vor dem Kreisverkehr bis zum Stillstand aus.

Ohne seinen Helm abzusetzen, stieg der Mann von seinem Quad und schrie die 30-Jährige weiter an, wobei er erneut wüste Beleidigungen ausstieß. Daraufhin fing das acht Monate alte Baby der Bochumerin an zu weinen.

Da sich der Verkehr inzwischen gestaut hatte und die Leute hupten, stieg der wütende Mann wieder auf sein Quad und fuhr in Richtung Opelring davon.

So wird der Quadfahrer beschrieben: 28 bis 32 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, kräftige Statur, augenscheinlich Deutscher. Er sprach akzentfreies Deutsch. Sein Quad war neongrün.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) bitten den Verursacher und die beiden Zeuginnen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

