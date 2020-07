Polizei Bochum

POL-BO: Junger Mauersegler "notgelandet"

Herne (ots)

Neben vielen Sachverhalten erlebt die Polizei Herne ab und an auch mal eine kleine tierische Geschichte mit gutem Ausgang.

So auch am 9. Juli im Bereich der Poststraße. Hier wurde ein Beamter des Bezirkdienstes auf einen hilflosen kleinen Jungvogel angesprochen.

Dieser saß untypisch auf dem Boden und konnte nicht mehr alleine losfliegen.

Bei so niedlichen Knopfaugen hilft man doch gerne. Ein paar Telefonate später könnte der augenscheinlich abgemagerte junge Mausersegler in die kümmernden Hände einer Mitarbeiterin des Tierheims in Gelsenkirchen gegeben werden.

Jetzt wird der kleine Pilot erstmal wieder auf Vordermann gebracht.

Drücken wir mal die Daumen, dass unser Segler bald wieder die Lüfte erobert.

