Polizei Bochum

POL-BO: Rucksack geraubt - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Am heutigen 13. Juli, gegen 3 Uhr, kam es in Herne im Bahnhof am Konrad-Adenauer-Platz zu einem Raubdelikt.

Ein 63-jähriger Herner wurde hier von einem unbekannten Kriminellen angesprochen. Unvermittelt schlug der Unbekannte den Herne mit einer Flasche. Anschließend entwendete er ihm den Rucksack und flüchtete.

Beschrieben wurde der Täter wie folgt: ca. 30 Jahre alt, normale Statur, "arabisches Aussehen" und bekleidet mit kurzer Hose und Cappy.

Der 63-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Herner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

