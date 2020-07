Polizei Bochum

POL-BO: Ware nicht bezahlt und geflüchtet: 26-Jähriger festgenommen

Bochum (ots)

Eine Strafanzeige wegen versuchten räuberischen Diebstahls kommt nun auf einen 26-jährigen Bochumer zu.

Er hat nach aktuellem Kenntnisstand am Samstag, 11. Juli, gegen 12.50 Uhr, in einem Geschäft an der Kortumstraße 51 verschiedene Waren in seinen Rucksack gepackt. Eine Mitarbeiterin beobachtete ihn dabei. Als sie ihn darauf ansprach, flüchtete er aus dem Laden. Ein Zeuge (38, aus Wattenscheid) versuchte, den Mann festzuhalten. Dabei schlug der 26-Jährige um sich und traf dabei den Zeugen.

Die hinzugerufenen Beamten stellten neben den Waren aus dem Geschäft auch Betäubungsmittel sicher. Der 26-jährige Bochumer wirkte vor Ort benommen und wurde mit einem Rettungswagen zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Herner Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen versuchten räuberischen Diebstahls gegen den 26-Jährigen.

