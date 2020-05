Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang in Bochum-Linden

Bochum (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich kurz nach Mitternacht ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Straße Donnerbecke in Bochum-Linden. Gegen 00.22 Uhr prallte ein Kleinkraftrad mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Straßenlaterne, nachdem es zuvor offensichtlich ins Schleudern geriet. Das Kleinkraftrad war zum Unfallzeitpunkt mit einem 19-jährigen Fahrer aus Hattingen und einem 23-jährigen Sozius aus Münster besetzt. Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und waren nicht mehr ansprechbar. Der Fahrer musste vor Ort durch Rettungskräfte der Bochumer Feuerwehr reanimiert werden. Unter Fortführung der Reanimationsmaßnahmen wurde er mittels RTW in ein Krankenhaus in Hattingen transportiert, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Der Sozius musste zwar an der Unfallstelle nicht reanimiert werden, wurde aber zur weiteren Behandlung seiner schwerwiegenden Verletzungen einem Bochumer Krankenhaus zugeführt. Bei ihm besteht Lebensgefahr. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass beide Personen zum Zeitpunkt der Kollision keinen Schutzhelm trugen. Zudem wurden Blutentnahmen bei beiden Unfallbeteiligten angeordnet. Die Unfallstelle war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und weiterer Maßnahmen (Beschlagnahme/Abtransport des Kleinkraftrades) um 03.20 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat in Bochum geführt.

