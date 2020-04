POL-BO: Brand in Mehrfamilienhaus

Polizei Bochum

Aus bislang ungeklärter Ursache entstand ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Herne. Alle Bewohner des Hauses mussten sofort durch Kräfte der Feuerwehr und Polizei evakuiert werden. Die starke Rauchentwicklung drang in das Nachbarhaus, so dass auch dieses evakuiert werden musste. Bereitgestellte Busse der HCR nahmen die Bewohner auf und verbrachten sie in vorläufige Unterkünfte. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Sen

