POL-BO: Mann mit Farbe besprüht, Graffiti an Haltestelle und Widerstand gegen Polizeibeamte - Bochumer (28) festgenommen

Ein Graffitisprüher leistete bei seiner Festnahme am Kurt-Schumacher-Platz in Bochum am frühen Freitagmorgen, 10. April, erheblichen Widerstand. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.

Ein 28-jähriger Bochumer hat am Freitagmorgen zwischen 1 Uhr und 1.45 Uhr Wände und Boden im Haltestellenbereich einer S-Bahnlinie mit Graffiti besprüht. Zuvor hatte er einen 63-jährigen Mann aus Waltrop, der sich an der Bushaltestelle aufhielt, ebenfalls mit Graffitifarbe besprüht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Bochumer vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme und auf dem Weg in das Polizeigewahrsam leistete der Mann erheblichen Widerstand. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt. Sie bleiben dienstfähig.

Das Bochumer Regionalkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen gegen den Mann unter anderem wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

