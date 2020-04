Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Acht Neuwagen "entreift" - Räderdiebe brechen Tat ab

Bochum (ots)

Am gestrigen 5. April wurde die Polizei zu dem an der Freudenbergstraße in Bochum gelegenen Autohaus gerufen.

Gegen 9 Uhr an diesem Sonntag hatte ein Spaziergänger in einem Grünstreifen 32 neue, auf Alufelgen aufgezogene Autoreifen entdeckt. Die Räder stammen von acht Neuwagen, die aufgebockt auf dem eingezäunten Firmengelände stehen.

Möglicherweise wurden die Räderdiebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei ihrem kriminellen Tun überrascht und haben die Tat abgebrochen.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 31 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8105 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell