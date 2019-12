Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrer vor Kontrolle geflüchtet: 24-Jähriger gestellt, weiterer Mann flüchtig

Herne (ots)

Um sich einer Verkehrskontrolle von Beamten der Polizei Herne zu entziehen, flüchteten am heutigen Montagmorgen (16. Dezember, 4 Uhr) zwei Männer auf einem Krad mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet Herne.

Nach aktuellem Kenntnisstand verlief die Fahrt über die Bielefelder Straße, die Juliastraße, die Cranger Straße, die Bahnhofstraße, die Vinkestraße bis zur Schulstraße. An der Einmündung zur Mont-Cenis-Straße stürzten die Männer mit der Maschine zu Boden. Sie flüchteten zu Fuß weiter in Richtung Bahnhofstraße. Dort konnte die Polizei einen der Männer, einen 24-jährigen Bochumer, stellen und vorläufig festnehmen. Der andere lief in unbekannte Richtung davon.

Bei der Durchsuchung des Bochumers stellten die Beamten neben einem Messer auch Drogen sicher. Da der Mann bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen gegen den polizeibekannte 24-Jährigen laufen - unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss berauschender Mittel.

Die Polizei sucht zu dem Vorfall Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-5206.

