POL-BO: Witten

Jugendliche (17) bremst und stürzt mit Rad - Autofahrer wird gesucht!

Witten (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Witten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Ein Autofahrer, der an dem Unfallgeschehen beteiligt sein soll, wird gesucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand war die Jugendliche (17) gegen 8.50 Uhr auf dem Fahrradweg der Annenstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Auto die Fichtenstraße und näherte sich nach ihren Angaben von rechts kommend "sehr schnell" dem Einmündungsbereich. Dadurch bremste die junge Wittenerin und stürzte mit ihrem Rad - zu einer Kollision kam es nicht. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach der 17-Jährigen. Anschließend setzte er seine Fahrt nach links in die Annenstraße und weiter in Richtung Ardeystraße fort.

Bei dem Auto soll es sich um einen grauen VW Golf handeln. Der Fahrer, Mitte 40 Jahre, stabile Statur, trug eine Brille, eine graue Winterjacke sowie eine schwarze Hose.

Durch den Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht und ihre Kleidung wurde beschädigt.

Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, und insbesondere der Autofahrer werden gebeten sich bei der Polizei zur Geschäftszeit unter der Durchwahl 0234 909-5206 (Bochumer Verkehrskommissariat) zu melden.

