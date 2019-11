Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wattenscheid

Hochwertige Kosmetikprodukte aus Lkw-Anhänger gestohlen - Vier Männer festgenommen!

Bochum / Wattenscheid (ots)

Von der Ladefläche eines abgestellten Lkw-Anhängers sind in Wattenscheid hochwertige Kosmetikprodukte entwendet worden. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten im Rahmen der Fahndung vier tatverdächtige Männer festgenommen werden.

In der heutigen Nacht (25. November, gegen 1.50 Uhr) machten sich drei Verdächtige an einem abgestellten Fahrzeug zu schaffen. Dieses parkte an der Westenfelder Straße unterhalb der Autobahnbrücke 40. Sie verschafften sich Zugang zur Ladefläche des Anhängers und stahlen hochwertige Kosmetikprodukte.

Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte sofort über die Notrufnummer "110" die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Männer festgenommen werden. In einem Fahrzeug, welches in der unmittelbaren Nähe abgestellt war, stellten die Polizisten einen weiteren Verdächtigen sowie Diebesgut fest.

Gegen die tatverdächtigen Männer (29/30/34/35), ohne festen Wohnsitz in Deutschland, dauern die Ermittlungen im zuständigen Kriminalkommissariat Wattenscheid weiter an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell