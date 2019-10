Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Herne (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ist es am Freitagnachmittag, 25. Oktober, in Herne gekommen.

Gegen 14:45 Uhr fuhr eine 24-jährige Hernerin mit ihrem Pkw in Wanne die Unser-Fritz-Straße in Richtung Heidstraße. In Höhe der Hauptstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr sie bei Grün in die Kreuzung ein. Ein 39-jähriger Herner, der mit seinem Motorrad auf der Heidstraße geradeaus in Fahrtrichtung Unser-Fritz-Straße unterwegs war, versuchte nach derzeitigen Ermittlungsstand im Kreuzungsbereich der Straßen durch ein Brems- und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 24-Jährigen zu vermeiden. Er kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer.

Mittels eines Rettungswagens wurde der 39-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Dort verblieb er stationär. Die Pkw-Fahrerin und ihre Insassen blieben unverletzt.

Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme umgeleitet.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Zeugen können sich bei der Polizei während der Geschäftszeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5205 melden.

