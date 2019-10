Polizei Bochum

POL-BO: Zusammenstoß mit Auto: Radfahrer (79) wird schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Unfall ist ein Radfahrer (79) aus Herne am Wochenende schwer verletzt worden. Er war mit einem rückwärtsfahrenden Auto zusammengestoßen.

Der Unfall hat sich am Sonntagnachmittag, 13. Oktober, in Baukau ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein Autofahrer (55) gegen 16.30 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt an der Eschstraße 76 heraus. Als er den Radfahrer sah, bremste er zwar, doch der 79-Jährige prallte auf das Heck des Wagens.

Bei dem Sturz zog sich der Senior schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

