Polizei Bochum

POL-BO: E-Auto und Motorrad stoßen zusammen - ein Schwerverletzter

Bochum (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Elektroauto ist ein 64-jähriger Bochumer am Wochenende schwer verletzt worden. Um einen Brand zu verhindern, trat auch die Feuerwehr auf den Plan.

Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag, 12. Oktober, auf der Vierhausstraße in Riemke. Gegen 10.50 Uhr bog der Fahrer des Elektroautos (47, aus Bochum) aus der Einfahrt gegenüber der Hausnummer 67 auf die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 64-jährigen Motorradfahrer, der in östliche Richtung unterwegs war.

Der 64-Jährige wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Sein Krad rutschte auf die Gegenfahrbahn und beschädigte ein geparktes Auto. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge trugen erhebliche Beschädigungen davon und mussten abgeschleppt werden. Wegen der hohen Brandgefahr des E-Autos deaktivierte die Feuerwehr die Hochvoltanlage des Autos. Dabei stellten sie mit zahlreichen Kräften den Brandschutz sicher.

