Polizei Bochum

POL-BO: E-Bike Fahrer (62) stürzt - Krankenhaus

Bochum (ots)

Ein 62-jähriger Bochumer befuhr am 27. September, Freitag gegen 08.30 Uhr, mit seinem E-Bike die Dorstener Straße in Richtung "Am Kortländer".

In Höhe der Hausnummer 17 wurde dem Mann nach seinen ersten Angaben unwohl. Er kam mit seinem Fahrrad zu Fall und verletzte sich am Kopf.

Ein Rettungswagen brachte den Bochumer ins Krankenhaus. Dort wurde der 62-Jährige stationär aufgenommen.

