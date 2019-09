Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbrecher in drei Fällen gesehen - Zeugen bitte melden!

Bochum (ots)

Bei drei Wohnungseinbrüchen in Bochum wurden die Kriminellen überrascht oder auf der Flucht gesehen. Wer kann für folgende Fälle weitere Angaben machen?

Ein Unbekannter begab sich nach Klingeln an der Wohnungstür, am 27. September gegen 16.15 Uhr, auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Rechener Straße in Bochum. Er öffnete ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangte in die Wohnung. Plötzlich von einer Anwesenden (65) überrascht, flüchtet der Einbrecher über den rückwärtigen Zaun in Richtung Bahngelände. Seine Beute aus zwei Handys sowie etwas Schmuck. Beschreibung: 165 cm groß, ca. 30 Jahre, schlank, braune Mütze, brauner Pulli.

Als ein Einbrecher an der Alleestraße, nahe der Gußstahlstraße, am 27. September von einer Mieterin (Zeugin, 61) ertappt wurde, flüchtete der Unbekannte sofort in unbekannte Richtung. Die Frau kam mit ihrem Hund um 23 Uhr vom Gassi gehen zurück, bemerkte Glassplitter auf dem Laubengang und sah wenig später den Kriminellen. Der hatte in einer Nachbarwohnung nach Einschlagen der Badezimmerscheibe den Fensterflügel geöffnet und war eingestiegen. Die Beute besteht aus einer Uhr, einem Ring und Bargeld. Beschreibung: 165 bis 168 cm groß, ca. 25 Jahre alt und schlank, dunkle Kleidung, Jacke mit Kapuze, trägt vielleicht eine Brille und führte einen blauen Sack mit sich.

An der Matthias-Claudius-Straße in Bochum-Grumme klingelten zwei Unbekannte am 28. September um 11.15 Uhr an einer Wohnungstür. Als nicht geöffnet wurde, versuchten sie mittels Hebeln die Tür aufzubrechen und traten sie schließlich ein. Hierbei wurde der Wohnungsinhaber leicht verletzt, da er zu diesem Zeitpunkt durch den Türspion schaute. Der 55-Jährige benötigte keinen Arzt. Die Einbrecher flüchteten sofort. Beschreibung für beide Kriminelle: mindestens einer der Täter rote Oberbekleidung, beide südländisches Aussehen, dunkle, gelockte Haare, mindestens einer ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell