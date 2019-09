Polizei Bochum

POL-BO: "Jetzt backt er kleine Brötchen" - Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Bochum (ots)

Am heutigen 27. September wurde gegen 1.30 Uhr in die Bäckerei an der Günnigfelder Straße 59 in Bochum eingebrochen.

Eine aufmerksame Zeugin rief die Polizei, nachdem sie auffälligen Lärm gehört hatte. Sie gab an, beobachtet zu haben, wie eine Person aus einem Fenster stieg und auf einem Fahrrad flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung kam den Beamten der Tatverdächtige bereits auf dem Fahrrad entgegen. Sie nahmen den Bochumer (28) fest und fanden bei ihm zudem Betäubungsmittel.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Nina Witt

Telefon: 0234 909-1026

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell