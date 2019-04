Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeilicher Einsatz wegen gefährlicher Körperverletzung führte zu Tumulten - Polizei drängte rund 80 Personen zurück und nahm zwei Tatverdächtige fest

Eine Attacke mit einem Hammer in der Drogenhilfeeinrichtung "Cafe Kick" in der Straße Eisenmarkt in Dortmund führte am 19.04.2019 zu einem größeren Polizeieinsatz, in dessen Verlauf ein Tatverdächtiger fest- sowie eine Person in Gewahrsam genommen wurde. Weiterhin mussten die eingesetzten Kräfte der Polizei eine größere Personengruppe zurückdrängen.

Gegen 11.15 Uhr bekam die Polizei den Hinweis, dass es in der Drogenhilfeeinrichtung zu einer massiven Auseinandersetzung, unter anderem unter Verwendung eines Hammers als Tatmittel, gekommen sei. Tatsächlich hatten sich zwei Männer im Alter von 41 und 48 Jahren im Cafe Kick getroffen und direkt gestritten. Als die 34-jährige Lebensgefährtin des 48-Jährigen dazwischen ging, schlug der 41 Jahre alte Waltroper mit einem Hammer auf sie ein. Die Dortmunderin erlitt durch diesen Angriff zum Teil schwere Verletzungen.

Polizeibeamte konnten den 41-Jährigen noch im Cafe Kick festnehmen. Als sie ihn zum Streifenwagen bringen wollten, bedrängte der Lebensgefährte der Verletzten die Beamten. Er beleidigte und bedrohte sie, schließlich griff er die Beamten an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen.

Mit diesem Angreifer solidarisierten sich zwischenzeitlich rund 80 weitere Besucher des Cafe Kick. Sie bedrängten und beleidigten die Beamten massiv und versuchten, deren Maßnahmen zu be- und verhindern.

Erst nach dem Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte gelang es, die aggressive Personengruppe zurückzudrängen und die beiden Verdächtigen in Richtung Präsidium zu transportieren.

Gegen den 41-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den 48 Jahre alten Verdächtigen wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen, verblieb jedoch dienstfähig.

